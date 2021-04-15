Рубль різко обвалився на тлі новин про нові санкції США проти Росії

Російський рубль обвалився на тлі публікацій у західних ЗМІ про те, що США готуються ввести нові санкції проти Росії, які торкнуться і російського держборгу.

Про це повідомляє Интерфакс.

Зранку 15 квітня на Московській біржі долар подорожчав більш ніж на півтора рубля — до майже ₽77,5. А за євро дають ₽92,61, що на понад півтора рубля більше, ніж напередодні ввечері.

Штати, за повідомленнями американських ЗМІ, мають намір оголосити про новий пакет антиросійських санкцій цього четверга, 15 квітня. Обмеження, зокрема, торкнуться суверенного боргу Росії — планують ввести заборону на купівлю американськими фінансовими установами боргових цінних паперів безпосередньо Центрального банку Росії та Міністерства фінансів РФ.

«Санкції повинні бути глибшими, ніж попередні спроби покарати Росію за втручання у вибори, вони повинні бути націлені на суверенний борг країни», — пише The New York Times, посилаючись на свої джерела.

Газета нагадала, що в лютому радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван попереджав, що це будуть «не просто санкції», вони включатимуть «поєднання видимих ​​і невидимих ​​інструментів».

Зазначимо, видання Bloomberg і Reuters, повідомляючи про нові санкції проти Росії, зазначили, що їх готуються ввести за хакерські атаки та втручання в президентські вибори США. У санкційному списку можуть опинитися десять чиновників та щонайменше 20 компаній. Крім того, планують видворити близько десятка дипломатів.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков на зустрічі з послом США в Росії, яка відбулася на наступний день після розмови Джо Байдена і Володимира Путіна, заявив, що Штати мають утриматися від запровадження санкцій. Інакше, пригрозив він, Москва відреагує «рішуче».