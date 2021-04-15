Рубль резко обвалился на фоне новостей о новых санкциях США против России

Российский рубль обвалился на фоне публикаций в западных СМИ о том, что США готовятся ввести новые санкции против России, которые коснутся и российского госдолга.

Об этом сообщает Интерфакс.

Утром 15 апреля на Московской бирже доллар подорожал более чем на полтора рубля — до почти ₽77,5. А за евро дают ₽92,61, что более чем на полтора рубля больше, чем накануне вечером.

Штаты, по сообщениям американских СМИ, намерены объявить о новом пакете антироссийских санкций в этот четверг, 15 апреля. Ограничения, в частности, коснутся суверенного долга России — планируют ввести запрет на покупку американскими финансовыми учреждениями долговых ценных бумаг непосредственно Центрального банка России и Министерства финансов РФ.

«Санкции должны быть более глубокими, чем предыдущие попытки наказать Россию за вмешательство в выборы, они должны быть нацелены на суверенный долг страны», — пишет The New York Times, ссылаясь на свои источники.

Газета напомнила, что в феврале советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупреждал, что это будут «не просто санкции», они будут включать «сочетание видимых и невидимых инструментов».

Отметим, что издание Bloomberg и Reuters, сообщая о новых санкциях против России, отметили, что их готовятся ввести за хакерские атаки и вмешательство в президентские выборы США. В санкционный список могут попасть десять чиновников и не менее 20 компаний. Кроме того, планируется выдворить около десятка дипломатов.

Помощник президента России Юрий Ушаков на встрече с послом США в России, которая состоялась на следующий день после разговора Джо Байдена и Владимира Путина, заявил, что Штаты должны воздержаться от введения санкций. Иначе, пригрозил он, Москва отреагирует «решительно».