Байден і Меркель закликали Росію скоротити кількість військ на кордоні з Україною

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель закликали Росію відвести війська від кордону з Україною для деескалації ситуації в регіоні.

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови 14 квітня, деталі якої наводить Reuters.

Агентство зазначає, що Штати і союзники НАТО стурбовані великим скупченням російських військ біля кордону України та в окупованому Росією Криму.

Під час телефонної розмови лідери обговорили останні події на Донбасі та закликали Росію уникати подальшої ескалації.