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Байден и Меркель призвали Россию сократить количество войск на границе с Украиной

Автор:
Виктория Мартынюк
Дата:
Байден и Меркель призвали Россию сократить количество войск на границе с Украиной

European People's Party / Flickr

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Россию отвести войска от границы с Украиной для деэскалации ситуации в регионе.

Об этом шла речь во время их телефонного разговора 14 апреля, детали которого приводит Reuters.

Агентство отмечает, что Штаты и союзники НАТО обеспокоены большим скоплением российских войск у границы Украины и в оккупированном Россией Крыму.

Во время телефонного разговора лидеры обсудили последние события на Донбассе и призвали Россию избегать дальнейшей эскалации.

«Канцлер и президент договорились, что Россия должна сократить последнее наращивание войск, чтобы снизить эскалацию ситуации», — отметил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

В заявлении Белого дома по факту разговора отмечают, что Байден и Меркель выразили обеспокоенность по поводу наращивания российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.