Байден и Меркель призвали Россию сократить количество войск на границе с Украиной

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Россию отвести войска от границы с Украиной для деэскалации ситуации в регионе.

Об этом шла речь во время их телефонного разговора 14 апреля, детали которого приводит Reuters.

Агентство отмечает, что Штаты и союзники НАТО обеспокоены большим скоплением российских войск у границы Украины и в оккупированном Россией Крыму.

Во время телефонного разговора лидеры обсудили последние события на Донбассе и призвали Россию избегать дальнейшей эскалации.