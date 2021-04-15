Байден и Меркель призвали Россию сократить количество войск на границе с Украиной

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Россию отвести войска от границы с Украиной для деэскалации ситуации в регионе.
Об этом шла речь во время их телефонного разговора 14 апреля, детали которого приводит Reuters.
Агентство отмечает, что Штаты и союзники НАТО обеспокоены большим скоплением российских войск у границы Украины и в оккупированном Россией Крыму.
Во время телефонного разговора лидеры обсудили последние события на Донбассе и призвали Россию избегать дальнейшей эскалации.
«Канцлер и президент договорились, что Россия должна сократить последнее наращивание войск, чтобы снизить эскалацию ситуации», — отметил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
В заявлении Белого дома по факту разговора отмечают, что Байден и Меркель выразили обеспокоенность по поводу наращивания российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
- В конце марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает возле границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- По данным украинской разведки, Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответный огонь украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.