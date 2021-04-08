Путин и Меркель снова обсудили Донбасс и Навального. Второй раз за последние две недели

Президент России Владимир Путин провел уже второй телефонный разговор за последние две недели с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом пишет пресс-служба российского президента.

Путин в разговоре с Меркель вновь заявил, что Украина должна пойти на прямые переговоры с боевиками «Л/ДНР», а также предоставить оккупированной части Донбасса «правовой статус».

«Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса с целью полной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Подтверждено настроение на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и министерств иностранных дел», — говорится в сообщении.

Кроме этого Путин и Меркель обсудили ситуации в Сирии, Ливии и на Балканах. У российского президента отмечают, что Меркель также инициировала разговор по поводу оппозиционера Алексея Навального, которого посадили в колонию.

В то же время в немецком правительстве рассказали, что Меркель в разговоре призвала Путина отвести российские войска от украинских границ для деэскалации ситуации.