Путин и Меркель снова обсудили Донбасс и Навального. Второй раз за последние две недели

Президент России Владимир Путин провел уже второй телефонный разговор за последние две недели с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом пишет пресс-служба российского президента.
Путин в разговоре с Меркель вновь заявил, что Украина должна пойти на прямые переговоры с боевиками «Л/ДНР», а также предоставить оккупированной части Донбасса «правовой статус».
«Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса с целью полной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Подтверждено настроение на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и министерств иностранных дел», — говорится в сообщении.
Кроме этого Путин и Меркель обсудили ситуации в Сирии, Ливии и на Балканах. У российского президента отмечают, что Меркель также инициировала разговор по поводу оппозиционера Алексея Навального, которого посадили в колонию.
В то же время в немецком правительстве рассказали, что Меркель в разговоре призвала Путина отвести российские войска от украинских границ для деэскалации ситуации.
- В конце марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- По данным украинской разведки, Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответный огонь украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.
- На фоне российской агрессии в Крыму и на Донбассе 2 апреля состоялся первый телефонный разговор Зеленского и Байдена. Президент США поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины и заверил — Штаты не оставят Украину без поддержки.