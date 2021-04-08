Путін та Меркель знову обговорили Донбас і Навального. Вдруге за останні два тижні

Президент Росії Володимир Путін провів вже другу телефонну розмову за останні два тижні з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Про це пише пресслужба російського президента.

Путін у розмові з Меркель знову заявив, що Україна повинна піти на прямі перемовини з бойовиками «Л/ДНР», а також надати окупованій частині Донбасу «правовий статус».

«Сторонам конфлікту адресований заклик до стриманості і активізації переговорного процесу з метою повної реалізації мінського «Комплексу заходів» 2015 року як безальтернативної основи врегулювання. Підтверджено настрій на подальшу тісну координацію зусиль Росії і Німеччини, в тому числі в «нормандському форматі», по лінії політрадників і Міністерств закордонних справ», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього Путін та Меркель обговорили ситуації в Сирії, Лівії та на Балканах. У російського президента зазначають, що Меркель також ініціювала розмову щодо опозиціонера Олексія Навального, якого посадили до колонії.

Водночас у німецькому уряді розповіли, що Меркель у розмові закликала Путіна відвести російська війська від українських кордонів для деескалації ситуації.