Путін та Меркель знову обговорили Донбас і Навального. Вдруге за останні два тижні

Президент Росії Володимир Путін провів вже другу телефонну розмову за останні два тижні з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.
Про це пише пресслужба російського президента.
Путін у розмові з Меркель знову заявив, що Україна повинна піти на прямі перемовини з бойовиками «Л/ДНР», а також надати окупованій частині Донбасу «правовий статус».
«Сторонам конфлікту адресований заклик до стриманості і активізації переговорного процесу з метою повної реалізації мінського «Комплексу заходів» 2015 року як безальтернативної основи врегулювання. Підтверджено настрій на подальшу тісну координацію зусиль Росії і Німеччини, в тому числі в «нормандському форматі», по лінії політрадників і Міністерств закордонних справ», — йдеться у повідомленні.
Окрім цього Путін та Меркель обговорили ситуації в Сирії, Лівії та на Балканах. У російського президента зазначають, що Меркель також ініціювала розмову щодо опозиціонера Олексія Навального, якого посадили до колонії.
Водночас у німецькому уряді розповіли, що Меркель у розмові закликала Путіна відвести російська війська від українських кордонів для деескалації ситуації.
- Наприкінці березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- За даними української розвідки, Росія планує провокації, щоб викликати у відповідь вогонь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.
- На тлі російської агресії у Криму та на Донбасі 2 квітня відбулася перша телефонна розмова Зеленського і Байдена. Президент США підтримав територіальну цілісність і суверенітет України і запевнив — Штати не залишать Україну без підтримки.