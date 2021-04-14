У Раду викликають міністра закордонних справ і головного розвідника через викрадення Чауса

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки запросив на засідання міністра закордонних справ Дмитра Кулебу і голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка через викрадення судді Миколи Чауса в Молдові.

Про це повідомив нардеп від «Євросолідарності» Андрій Парубій, пише Інтерфакс.

«Ми домовилися, що на наступне засідання комітету будуть запрошені й Кондратюк, і Кулеба, які щодо цього мають дати аргументовані та вичерпні відповіді», — розповів він.