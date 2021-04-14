В Раду вызывают министра иностранных дел и главного разведчика из-за похищения Чауса

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности пригласил на заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и председателя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка из-за похищения судьи Николая Чауса в Молдове.
Об этом сообщил нардеп от «Евросолидарности» Андрей Парубий, пишет Интерфакс.
«Мы договорились, что на следующее заседание комитета будут приглашены и Кондратюк, и Кулеба, которые должны дать исчерпывающие и аргументированные ответы об этом», — рассказал он.
По его словам, скандал с похищением Чауса может серьезно повлиять на отношения между Молдовой и Украиной, если к этому причастны украинские спецслужбы.
Также Парубий отметил, что если Чауса действительно похитили и вывезли в Украину, это может осложнить судебные заседания по его делу, поскольку он «незаконно попал на территорию Украины».
- 3 апреля адвокаты экс-судьи Днепровского райсуда Киева Чауса сообщили о его похищении. По их словам, Чауса похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.
- 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя границу с Украиной. Переписывались организаторы похищения на украинском языке.
- За месяц до этого, 3 марта, Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что теперь суд первой инстанции Молдовы продолжит слушать дело об экстрадиции судьи. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
- Напомним, в августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса — следствие установило, что судья получил взятку $150 тысяч наличными, из которых $80 тысяч спрятал в двухлитровой банке. Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли — из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский суд разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев — 1 марта 2017 года — судью задержали в Кишиневе.
- В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Молдова будет способствовать экстрадиции Чауса, но с тех пор экс-судья оставался за рубежом.