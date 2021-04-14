В Раду вызывают министра иностранных дел и главного разведчика из-за похищения Чауса

«Мы договорились, что на следующее заседание комитета будут приглашены и Кондратюк, и Кулеба, которые должны дать исчерпывающие и аргументированные ответы об этом», — рассказал он.

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности пригласил на заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и председателя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка из-за похищения судьи Николая Чауса в Молдове .

По его словам, скандал с похищением Чауса может серьезно повлиять на отношения между Молдовой и Украиной, если к этому причастны украинские спецслужбы.

Также Парубий отметил, что если Чауса действительно похитили и вывезли в Украину, это может осложнить судебные заседания по его делу, поскольку он «незаконно попал на территорию Украины».