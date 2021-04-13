NewsMaker: После похищения Чауса президент Молдовы Санду дважды безуспешно пыталась связаться с Зеленским

После похищения в Кишиневе украинского судьи Николая Чауса президент Молдовы Майя Санду дважды пыталась провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, но безуспешно.

Об этом пишет издание из Молдовы NewsMaker со ссылкой на докладную записку посла Украины в Молдове Марка Шевченко. Эту записку СМИ получило от лидера одной из местных партий и бывшего кандидата в президенты Ренато Усатого. Он не раскрыл свой источник, но отметил, что он надежный.

В записке посла, которую передали в Киев, указывается, что 9 апреля Шевченко провел встречу в МИД Молдовы с государственным секретарем Думитру Соколаном. Последний передал ему ноту, в которой Украину просили снять дипломатический иммунитет с военного атташе украинского посольства Сергея Сметанюка. В Молдове хотели также провести обыск и поиск доказательств в автомобиле посольства, который закреплен за Сметанюком.

Украинский посол пишет о том, что Майя Санду пыталась несколько раз связаться с Зеленским, но «это не удалось не по вине Молдовы».