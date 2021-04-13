NewsMaker: После похищения Чауса президент Молдовы Санду дважды безуспешно пыталась связаться с Зеленским

После похищения в Кишиневе украинского судьи Николая Чауса президент Молдовы Майя Санду дважды пыталась провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, но безуспешно.
Об этом пишет издание из Молдовы NewsMaker со ссылкой на докладную записку посла Украины в Молдове Марка Шевченко. Эту записку СМИ получило от лидера одной из местных партий и бывшего кандидата в президенты Ренато Усатого. Он не раскрыл свой источник, но отметил, что он надежный.
В записке посла, которую передали в Киев, указывается, что 9 апреля Шевченко провел встречу в МИД Молдовы с государственным секретарем Думитру Соколаном. Последний передал ему ноту, в которой Украину просили снять дипломатический иммунитет с военного атташе украинского посольства Сергея Сметанюка. В Молдове хотели также провести обыск и поиск доказательств в автомобиле посольства, который закреплен за Сметанюком.
Украинский посол пишет о том, что Майя Санду пыталась несколько раз связаться с Зеленским, но «это не удалось не по вине Молдовы».
Шевченко рассказал, что сообщил о готовности организовать неофициальную встречу в посольстве представителей Молдовы со Сметанюком, но получение ноты изменило ситуацию, поэтому он обратится за инструкциями в Киев.
По мнению украинского посла, все репутационные и рейтинговые потери из-за похищения Чауса несет именно президент Санду. Она не может повлиять на позицию правоохранительных органов, которые до сих пор находятся под влиянием бывшего президента Игоря Додона.
«Создается впечатление, что политические оппоненты Майи Санду и российские кураторы целенаправленно завели президента Санду в ситуацию, когда она должна или взять на себя политическую ответственность за похищение, или занять жесткую позицию по отношению к Украине», — пишет Шевченко.
В связи с этим посол советует для «улучшения политических позиций Майи Санду» немедленно назначить представителя Украины в общей комиссии для расследования похищения Чауса и провести первую встречу такой комиссии. Также он советует в ближайшее время провести краткую беседу между Санду и Зеленским, в которой еще раз подтвердить позицию Украины о непричастности к похищению судьи.
В МИД Молдовы на запрос СМИ заявили, что воздержатся от комментариев. В украинском посольстве сообщили, что единственная информация, которую они могут распространить в СМИ, — это пресс-релиз разговора украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с его коллегой из Молдовы Аурелиу Чокоем.
- 3 апреля адвокаты экс-судьи Днепровского райсуда Киева Чауса сообщили о его похищении. По их словам, Чауса похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.
- 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя молдавско-украинскую границу. Переписывались организаторы похищения на украинском языке.
- За месяц до этого, 3 марта, Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что теперь суд первой инстанции Молдовы продолжит слушать дело об экстрадиции судьи. В Украине судье грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
- Напомним, в августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса — следствие установило, что судья получил взятку $150 тысяч наличными, из которых $80 тысяч спрятал в двухлитровой банке. Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли — из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский суд разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев — 1 марта 2017 года — судью задержали в Кишиневе.
- В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Молдова будет способствовать экстрадиции Чауса, но с тех пор экс-судья оставался за рубежом.