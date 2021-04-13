NewsMaker: Після викрадення Чауса президент Молдови Санду двічі безуспішно намагалася зв’язатися із Зеленським

Після викрадення в Кишиневі українського судді Миколи Чауса президент Молдови Майя Санду двічі намагалася провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, але безуспішно.
Про це пише молдовське видання NewsMaker з посиланням на доповідну записку посла України в Молдові Марка Шевченка. Цю записку ЗМІ отримало від лідера однієї з молдовських партій та колишнього кандидата у президента Ренато Усатого. Він не розкрив своє джерело, але зазначив, що воно надійне.
У записці посла, яка була передана до Києва, вказується, що 9 квітня Шевченко провів зустріч у МЗС Молдови з державним секретарем Думітру Соколаном. Останній передав йому ноту, в якій Україну просили зняти дипломатичний імунітет з військового аташе українського посольства Сергія Сметанюка. У Молдові хотіли також провести обшук і пошук доказів в автомобілі посольства, який закріплений за Сметанюком.
Український посол пише про те, що Майя Санду намагалася кілька разів зв’язатися із Зеленським, але «це не вдалося не з вини молдавської сторони».
Шевченко розповів, що повідомив молдовську сторону про готовність організувати неофіційну зустріч у посольстві представників Молдови зі Сметанюком, але отримання ноти змінило ситуацію, тому він звернеться за інструкціями до Києва.
На думку українського посла, найбільші репутаційні та рейтингові втрати через викрадення Чауса несе саме президент Санду. Вона не може вплинути на позицію правоохоронних органів, які досі перебувають під впливом колишнього президента Ігоря Додона.
«Складається враження, що політичні опоненти Майї Санду та їхні російські куратори цілеспрямовано завели президента Санду в ситуацію, коли вона повинна або взяти на себе політичну відповідальність за викрадення, або зайняти жорстку позицію щодо України», — пише Шевченко.
У зв’язку з цим посол радить для «покращення політичних позицій Майї Санду» негайно призначити представника України у спільній комісії для розслідування викрадення Чауса та провести першу зустріч такої комісії. Також він радить найближчим часом провести коротку розмову між Санду та Зеленським, у якій ще раз підтвердити позицію України про непричетність до викрадення судді.
У МЗС Молдови на запит ЗМІ заявили, що утримаються від коментарів. В українському посольстві повідомили, що єдина інформація, яку вони можуть поширити у ЗМІ, — це пресреліз розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з його молдовським колегою Ауреліу Чокоєм.
- 3 квітня адвокати екссудді Дніпровського райсуду Києва Чауса повідомили про його викрадення. За їхніми словами, Чауса викрала в центрі столиці Молдови група озброєних людей і вивезла в невідомому напрямку.
- 5 квітня глава МВС Молдови заявив про затримання першого підозрюваного. За його словами, Чауса викрали іноземні громадяни, вони вже покинули країну, перейшовши молдовсько-український кордон. Листувалися організатори викрадення українською мовою.
- За місяць до цього, 3 березня, Верховний суд Молдови відмовився надати Чаусу політичний притулок. У САП після цього заявили, що тепер суд першої інстанції Молдови продовжить слухання справи про екстрадицію судді. В Україні судді загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.
- Нагадаємо, у серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса — слідство встановило, що суддя отримав хабар $150 тисяч готівкою, з яких $80 тисяч сховав у дволітровій банці. Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли — через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав зʼявлятися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Соломʼянський суд дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук у листопаді 2016 року, а за кілька місяців — 1 березня 2017 року — суддю затримали в Кишиневі.
- У липні 2019 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Молдова сприятиме екстрадиції Чауса, але відтоді екссуддя залишався за кордоном.