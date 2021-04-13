NewsMaker: Після викрадення Чауса президент Молдови Санду двічі безуспішно намагалася зв’язатися із Зеленським

Після викрадення в Кишиневі українського судді Миколи Чауса президент Молдови Майя Санду двічі намагалася провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, але безуспішно.

Про це пише молдовське видання NewsMaker з посиланням на доповідну записку посла України в Молдові Марка Шевченка. Цю записку ЗМІ отримало від лідера однієї з молдовських партій та колишнього кандидата у президента Ренато Усатого. Він не розкрив своє джерело, але зазначив, що воно надійне.

У записці посла, яка була передана до Києва, вказується, що 9 квітня Шевченко провів зустріч у МЗС Молдови з державним секретарем Думітру Соколаном. Останній передав йому ноту, в якій Україну просили зняти дипломатичний імунітет з військового аташе українського посольства Сергія Сметанюка. У Молдові хотіли також провести обшук і пошук доказів в автомобілі посольства, який закріплений за Сметанюком.

Український посол пише про те, що Майя Санду намагалася кілька разів зв’язатися із Зеленським, але «це не вдалося не з вини молдавської сторони».