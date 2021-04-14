З ветеранки Котеленець зняли підозру про жорстоке поводження з полоненими

Прокуратура зняла частину підозр з учасниці «Правого сектора», ветеранки Вікторії «Фортуни» Котеленець, яку поліція підозрює у конвоюванні українських полонених на «параді» бойовиків «ДНР» у 2014 році.
Про це повідомляють «Ґрати» з посиланням на адвоката Віталія Цокура.
За його словами, 12 квітня Котеленець вручили нову підозру — про участь у незаконному збройному формуванні (ч. 2 ст. 260 КК). При цьому більш тяжку статтю — жорстоке поводження з військовополоненими (ч. 1 ст. 438 КК) — з нової підозри прибрали.
Адвокат назвав це логічним, оскільки портретна експертиза підтвердила, що на фото з «параду» не Котеленець, а донеччанка Ольга Сухова.
«Ми замовили свою експертизу, яка довела, що на фотографії — не Вікторія Котеленець, а конвоірка Ольга Сухова. Ми знайшли свідка, який навчався із Суховою і опізнав на фото саме її. Тому вони і відмовилися від підозри в жорстокому поводженні з військовополоненими або цивільним населенням», — сказав адвокат.
- Вікторію Котеленець затримали 19 грудня в Києві. Слідчі вважали, що вона схожа на жінку з угруповання «ДНР», яка 24 серпня 2014 року конвоювала українських полонених на «параді» в Донецьку. На неї вказують четверо свідків — колишні полонені з цього «параду».
- Експертиза адвокатського об’єднання «Ореховський та Коломієць» використовувала пʼять різних методів співставлення Котеленець і конвоїрки з фотографій у Донецьку, які доводять, що це різні люди. Висновки експертів МВС назвали хибними, оскільки вони зроблені за застарілою методикою.
- Котеленець перебувала в СІЗО з 19 січня до 3 лютого, поки Київський апеляційний суд не відправив її під домашній арешт. 19 березня Печерський суд замінив цілодобовий домашній арешт на нічний.