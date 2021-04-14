З ветеранки Котеленець зняли підозру про жорстоке поводження з полоненими

Прокуратура зняла частину підозр з учасниці «Правого сектора», ветеранки Вікторії «Фортуни» Котеленець, яку поліція підозрює у конвоюванні українських полонених на «параді» бойовиків «ДНР» у 2014 році.

Про це повідомляють «Ґрати» з посиланням на адвоката Віталія Цокура.

За його словами, 12 квітня Котеленець вручили нову підозру — про участь у незаконному збройному формуванні (ч. 2 ст. 260 КК). При цьому більш тяжку статтю — жорстоке поводження з військовополоненими (ч. 1 ст. 438 КК) — з нової підозри прибрали.

Адвокат назвав це логічним, оскільки портретна експертиза підтвердила, що на фото з «параду» не Котеленець, а донеччанка Ольга Сухова.

«Ми замовили свою експертизу, яка довела, що на фотографії — не Вікторія Котеленець, а конвоірка Ольга Сухова. Ми знайшли свідка, який навчався із Суховою і опізнав на фото саме її. Тому вони і відмовилися від підозри в жорстокому поводженні з військовополоненими або цивільним населенням», — сказав адвокат.