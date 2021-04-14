С ветерана Котеленец сняли подозрение о жестоком обращении с пленными

Прокуратура сняла часть подозрений с участницы «Правого сектора», ветерана Виктории «Фортуны» Котеленец, которую полиция подозревает в конвоировании украинских пленных на «параде» боевиков «ДНР» в 2014 году.
Об этом сообщают «Ґрати» со ссылкой на адвоката Виталия Цокура.
По его словам, 12 апреля Котеленец вручили новое подозрение — об участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 260 УК). При этом более тяжкую статью — жестокое обращение с военнопленными (ч. 1 ст. 438 УК) — из нового подозрения убрали.
Адвокат назвал это логичным, поскольку портретная экспертиза подтвердила, что на фото с «парада» не Котеленец, а жительница Донецка Ольга Сухова.
«Мы заказали свою экспертизу, которая доказала, что на фотографии — не Виктория Котеленец, а конвоирка Ольга Сухова. Мы нашли свидетеля, который учился с Суховой и узнал на фото именно ее. Поэтому они и отказались от подозрения в жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением», — сказал адвокат.
- Викторию Котеленец задержали 19 декабря в Киеве. Следователи считали, что она похожа на женщину из группировки «ДНР», которая 24 августа 2014 года конвоировала украинских пленных на «параде» в Донецке. На нее указывают четверо свидетелей — бывшие пленные с этого «парада».
- Экспертиза адвокатского объединения «Ореховский и Коломиец» использовала пять различных методов сопоставления Котеленец и конвоирши по фотографиям в Донецке, которые доказывают, что это разные люди. Выводы экспертов МВД назвали ложными, поскольку они сделаны по устаревшей методике.
- Котеленец находилась в СИЗО с 19 января до 3 февраля, пока Киевский апелляционный суд не отправил ее под домашний арест. 19 марта Печерский суд заменил круглосуточный домашний арест на ночной.