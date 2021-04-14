С ветерана Котеленец сняли подозрение о жестоком обращении с пленными

Прокуратура сняла часть подозрений с участницы «Правого сектора», ветерана Виктории «Фортуны» Котеленец, которую полиция подозревает в конвоировании украинских пленных на «параде» боевиков «ДНР» в 2014 году.

Об этом сообщают «Ґрати» со ссылкой на адвоката Виталия Цокура.

По его словам, 12 апреля Котеленец вручили новое подозрение — об участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 260 УК). При этом более тяжкую статью — жестокое обращение с военнопленными (ч. 1 ст. 438 УК) — из нового подозрения убрали.

Адвокат назвал это логичным, поскольку портретная экспертиза подтвердила, что на фото с «парада» не Котеленец, а жительница Донецка Ольга Сухова.

«Мы заказали свою экспертизу, которая доказала, что на фотографии — не Виктория Котеленец, а конвоирка Ольга Сухова. Мы нашли свидетеля, который учился с Суховой и узнал на фото именно ее. Поэтому они и отказались от подозрения в жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением», — сказал адвокат.