Загострення на Донбасі: міністр Кулеба повідомив, що НАТО у повному складі підтримало Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на зустрічі «Україна — НАТО» всі члени альянсу підтримали Київ, і ні у кого немає сумнівів щодо того, що Росія провокує війну, стягуючи війська навколо України.

«Абсолютно всі держави-члени НАТО висловилися на підтримку України [...]. Я також запропонував союзникам по НАТО десять конкретних кроків, які вони можуть зробити для того, щоб оперативно і змістовно нас підтримати», — заявив Кулеба за підсумками зустрічі, але не назвав ці 10 пропозицій.

Міністр додав, що задоволений зустріччю із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Він обговорив з ним усі ключові питання і зазначив, що у відносинах України і США «почався новий день».