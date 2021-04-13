Загострення на Донбасі: міністр Кулеба повідомив, що НАТО у повному складі підтримало Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на зустрічі «Україна — НАТО» всі члени альянсу підтримали Київ, і ні у кого немає сумнівів щодо того, що Росія провокує війну, стягуючи війська навколо України.
«Абсолютно всі держави-члени НАТО висловилися на підтримку України [...]. Я також запропонував союзникам по НАТО десять конкретних кроків, які вони можуть зробити для того, щоб оперативно і змістовно нас підтримати», — заявив Кулеба за підсумками зустрічі, але не назвав ці 10 пропозицій.
Міністр додав, що задоволений зустріччю із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Він обговорив з ним усі ключові питання і зазначив, що у відносинах України і США «почався новий день».
- Українська розвідка повідомляла, що Росія перекинула до кордонів України і в окупований Крим 16 батальйонних груп. У їх числі 76 дивізія ВДВ із Пскова та 74 мотострілецька бригада з Кемерова. У Ростові-на-Дону 12 квітня були помічені військові кораблі Каспійської флотилії, які йшли в Чорне море. Туди вже йдуть два американські кораблі.
- У Кремлі кажуть, що не хочуть війни, але твердять про загрозу Донбасу з боку ЗСУ.
- У Міноборони Росії заявили, що до західних кордонів РФ перекинули дві армії і три зʼєднання ВДВ.