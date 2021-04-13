Обострение на Донбассе: министр Кулеба сообщил, что НАТО в полном составе поддержало Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на встрече «Украина — НАТО» все члены альянса поддержали Киев и ни у кого нет сомнений относительно того, что Россия провоцирует войну, стягивая войска вокруг Украины.

«Абсолютно все государства-члены НАТО высказались в поддержку Украины [...]. Я также предложил союзникам по НАТО десять конкретных шагов, которые они могут сделать для того, чтобы оперативно и содержательно нас поддержать», — заявил Кулеба по итогам встречи, но не назвал эти 10 предложений.

Министр добавил, что доволен встречей с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Он проговорил с ним все ключевые вопросы и отметил, что в отношениях Украины и США «начался новый день».