Обострение на Донбассе: министр Кулеба сообщил, что НАТО в полном составе поддержало Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на встрече «Украина — НАТО» все члены альянса поддержали Киев и ни у кого нет сомнений относительно того, что Россия провоцирует войну, стягивая войска вокруг Украины.
«Абсолютно все государства-члены НАТО высказались в поддержку Украины [...]. Я также предложил союзникам по НАТО десять конкретных шагов, которые они могут сделать для того, чтобы оперативно и содержательно нас поддержать», — заявил Кулеба по итогам встречи, но не назвал эти 10 предложений.
Министр добавил, что доволен встречей с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Он проговорил с ним все ключевые вопросы и отметил, что в отношениях Украины и США «начался новый день».
- Украинская разведка сообщала, что Россия перебросила к границам Украины и в оккупированный Крым 16 батальонных групп. В их числе 76 дивизия ВДВ из Пскова и 74 мотострелковая бригада из Кемерово. В Ростове-на-Дону 12 апреля были замечены военные корабли Каспийской флотилии, которые шли в Черное море. Туда уже идут два американских корабля.
- В Кремле говорят, что не хотят войны, но твердят об угрозе Донбассу со стороны ВСУ.
- В Минобороны России заявили, что к западным границам РФ перебросили две армии и три соединения ВДВ.