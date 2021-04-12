Глави МЗС країн-членів Євросоюзу зберуться на засідання, щоб обговорити загострення ситуації на Донбасі

Також у засіданні може взяти участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, але поки ця інформація уточнюється.

«Верховний представник Жозеп Боррель проінформує міністрів закордонних справ ЄС про поточні справи щодо останніх подій і майбутніх. Потім Рада обміняється думками щодо Ефіопії, України та Західних Балкан», — йдеться в повідомленні.

Європейський Союз у понеділок, 19 квітня, проведе неформальне засідання голів Міністерств закордонних справ, на якому обговорять загострення на російсько-українському кордоні .

Коментуючи загострення на сході України, представник європейської дипломатичної служби Пітер Стано запевнив, що всі контакти та дипломатичні зусилля спрямовані на те, щоб запобігти погіршенню ситуації, пише Інтерфакс-Україна.

«Ми сподіваємося, що ескалації не буде і не буде конфлікту. Це буде справді неприйнятно. ЄС, його держави-члени та інституції дуже пильно, із серйозною стурбованістю стежать за погіршенням ситуації у сфері безпеки на сході України, за пересуванням російських військ поблизу українського кордону та в незаконно анексованому Криму», — сказав він.

Також Стано наголосив, що Євросоюз декілька разів закликав зняти напругу на кордоні та почати виконувати Мінські домовленості повною мірою, що «є єдиним шляхом вперед і гарантією політичного та мирного вирішення конфлікту на сході України».

«В ЄС вітають зусилля і важливі кроки, які роблять Україна і президент Зеленський. Ми закликаємо російську владу утриматися від будь-яких кроків, які можуть привести до подальшого погіршення ситуації, і докласти зусиль, щоб виконати Мінські домовленості», — додав він.