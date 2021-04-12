Главы МИД стран-членов Евросоюза соберутся на заседание, чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе

Также в заседании может принять участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, но пока эта информация уточняется.

«Верховный представитель Жозеп Боррель проинформирует министров иностранных дел ЕС о текущих делах насчет последних событий и будущих. Затем Совет обменяется мнениями по Эфиопии, Украине и Западным Балканам», — говорится в сообщении.

Европейский Союз в понедельник, 19 апреля, проведет неформальное заседание глав Министерств иностранных дел, на котором обсудят обострение на российско-украинской границе .

Комментируя обострение на востоке Украины, представитель европейской дипломатической службы Питер Стано заверил, что все контакты и дипломатические усилия направлены на то, чтобы предотвратить обострение ситуации, пишет Интерфакс-Украина.

«Мы надеемся, что эскалации не будет и не будет конфликта. Это будет действительно неприемлемо. ЕС, его государства-члены и институты очень пристально, с серьезной обеспокоенностью следят за ухудшением ситуации в сфере безопасности на востоке Украины, за передвижением российских войск вблизи украинской границы и в незаконно аннексированном Крыму», — сказал он.

Также Стано подчеркнул, что Евросоюз несколько раз призывал снять напряжение на границе и начать выполнять Минские договоренности в полной мере, что «является единственным путем вперед и гарантией политического и мирного решения конфликта на востоке Украины».

«В ЕС приветствуют усилия и важные шаги, которые делают Украина и президент Зеленский. Мы призываем российские власти воздержаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшему ухудшению ситуации, и приложить усилия, чтобы выполнить Минские договоренности», — добавил он.