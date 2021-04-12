Зеленський підписав закон, який відновлює закупівлю «бебі-боксів» через систему Prozorro

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який, серед іншого, відновлює закупівлю одноразової натуральної допомоги для новонароджених («пакунку малюка») через систему Prozorro.

Про це повідомляється на сайті президента.

Закон закріплює повноваження з призначення та виплати такого виду державної допомоги за органами соціального захисту за місцем проживання батьків новонародженого.

При цьому допомога «пакунок малюка» не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини (41 280 гривень).

Також цим законом закріплюється вартість «пакунка малюка» на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років (6 567 грн станом на квітень 2021 року), встановленого законом на дату оголошення про проведення процедур закупівель. Кінцева ціна визначається за результатом закупівельного аукціону.

«Такі зміни до законодавства дадуть змогу проводити закупівлі товарів для комплектування «пакунка малюка» на відкритих прозорих аукціонах через електронну систему ProZorro для більш ефективного використання бюджетних коштів», — пояснили в Офісі президента.