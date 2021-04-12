Зеленский подписал закон, возобновляющий закупку «бэби-боксов» через систему Prozorro

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который, среди прочего, восстанавливает закупку одноразовой натуральной помощи для новорожденных («пакета малыша») через систему Prozorro.

Об этом сообщается на сайте президента.

Закон закрепляет полномочия по назначению и выплате такого вида помощи за органами социальной защиты по месту жительства родителей новорожденного. При этом «пакет малыша» не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка (41 280 гривен).

Также этим законом закрепляется стоимость «пакета малыша» на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет (6 567 грн по состоянию на апрель 2021 года). Конечная цена будет определяться в результате аукциона.

«Такие изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектации «пакета малыша» на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro для более эффективного использования бюджетных средств», — пояснили в Офисе президента.