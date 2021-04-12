Reuters: Іран назвав Ізраїль винним в аварії на ядерному обʼєкті й пообіцяв помститися

Іранська влада вважає Ізраїль причетним до аварії на ядерному обʼєкті в Натанзі і пообіцяла помститися йому.

Про це заявив міністр закордонних справ Мохаммад Джавад Заріф, повідомляє Reuters.

«Сіоністи хочуть помститися за наш прогрес у скасуванні санкцій... Вони публічно заявили, що не допустять цього. Але ми помстимося сіоністам», — сказав він.

На думку речника міністерства Саїда Хатібзаде, інцидент у Натанзі є «актом проти людяності».

«Наші ядерні експерти оцінюють збитки, але я можу запевнити вас, що Іран замінить пошкоджені центрифуги зі збагачення урану в Натанзі на більш сучасні», — наголосив він і додав, що аварія не спричинила «зараження чи жертв».

Ізраїльські ЗМІ пишуть, що завод був атакований хакерами. За цим може стояти спецслужба Ізраїлю Моссад. The Jerusalem Post припускає, що шкода може бути значною, оскільки роботи зі збагачення урану тепер відтерміновані на кілька місяців. Офіційно Ізраїль поки не прокоментував інцидент.

Водночас в адміністрації США заявили, що Вашингтон не причетний до цього інциденту.