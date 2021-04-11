В Ірані на ядерному обʼєкті сталася аварія. Влада заявила про теракт

Вночі 11 квітня в Ірані на підземному заводі в місті Натанз сталася аварія. На ядерному обʼєкті, де відбувається збагачення урану, несподівано зникло світло.

Представник Організації з атомної енергії Бехруз Камальванді заявив, що інцидент не призвів ні до жертв, ні до ядерного зараження.

Вже зараз віцепрезидент Алі Акбар Салехі заявив, що це була терористична атака. Як передає Al Jazeera, Салехі заявив, що Іран залишає за собою право на відповідь.

«Іран засуджує цей огидний акт і нагадує міжнародному співтовариству і МАГАТЕ про необхідність боротися з подібними проявами ядерного тероризму», — заявив Салехі, але не уточнив, хто атакував завод.

Ізраїльські ЗМІ пишуть, що завод був атакований хакерами. За цим може стояти спецслужба Ізраїлю Моссад. The Jerusalem Post пише, що шкода може бути значною.