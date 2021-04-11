В Иране на ядерном объекте произошла авария. Власти заявили о теракте

Ночью 11 апреля в Иране на подземном заводе в городе Натанз произошла авария. На ядерном объекте, где происходит обогащение урана, неожиданно погас свет.

Представитель Организации по атомной энергии Бехруз Камальванди заявил, что инцидент не привел ни к жертвам, ни к ядерному заражению.

Уже сейчас вице-президент Али Акбар Салехи заявил, что это была террористическая атака. Как передает Al Jazeera, Салехи заявил, что Иран оставляет за собой право на ответ.

«Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма», — заявил Салехи, но не уточнил, кто атаковал завод.

Израильские СМИ пишут, что завод подвергся хакерской атаке, за которой может стоять спецслужба Израиля Моссад. The Jerusalem Post пишет, что вред может быть значительным.