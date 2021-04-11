В Иране на ядерном объекте произошла авария. Власти заявили о теракте

Ночью 11 апреля в Иране на подземном заводе в городе Натанз произошла авария. На ядерном объекте, где происходит обогащение урана, неожиданно погас свет.
Представитель Организации по атомной энергии Бехруз Камальванди заявил, что инцидент не привел ни к жертвам, ни к ядерному заражению.
Уже сейчас вице-президент Али Акбар Салехи заявил, что это была террористическая атака. Как передает Al Jazeera, Салехи заявил, что Иран оставляет за собой право на ответ.
«Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма», — заявил Салехи, но не уточнил, кто атаковал завод.
Израильские СМИ пишут, что завод подвергся хакерской атаке, за которой может стоять спецслужба Израиля Моссад. The Jerusalem Post пишет, что вред может быть значительным.
- Это уже второй инцидент на ядерном объекте в Натанзе. Летом 2020 года там вспыхнул пожар, который также назвали атакой. В отношении Ирана действуют международные санкции за производство низкообогащенного урана.
- 10 апреля на заводе запустили новые центрифуги 164 IR-6 и 30 IR-5, которые могут быстрее обогащать уран. За запуском наблюдал президент Хасан Рухани. Он в очередной раз заявил, что ядерная программа Ирана имеет исключительно мирную цель и не направлена на создание оружия.
- В ноябре 2020 года президент Ирана Рухани обвинил Израиль в убийстве Фаризаде — ученого, которого считают руководителем ядерной программы. Убили Фаризаде с помощью пулемета, которым управляли дистанционно. Рухани объявил, что физик стал жертвой «сионистского режима», и добавил, что это убийство не остановит достижений Ирана. За ученого обещают отомстить. Пропаганда призвала ударить по израильскому портовому городу Хайфа и убить как можно больше людей.