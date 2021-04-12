Reuters: Иран назвал Израиль виновным в аварии на ядерном объекте и пообещал отомстить

Иранские власти считают Израиль причастным к аварии на ядерном объекте в Натанзе и пообещали отомстить ему.

Об этом заявил министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, сообщает Reuters.

«Сионисты хотят отомстить за наш прогресс в отмене санкций... Они публично заявили, что не допустят этого. Но мы отомстим сионистам», — сказал он.

По мнению представителя министерства Саида Хатибзаде, инцидент в Натанзе является «актом против человечности».

«Наши ядерные эксперты оценивают ущерб, но я могу заверить вас, что Иран заменит поврежденные центрифуги по обогащению урана в Натанзе на более современные», — отметил он и добавил, что авария не привела к «заражению или жертвам».

Израильские СМИ пишут, что завод был атакован хакерами. За этим может стоять спецслужба Израиля Моссад. The Jerusalem Post предполагает, что вред может быть значительным, поскольку работы по обогащению урана теперь отсрочены на несколько месяцев. Официально Израиль пока не прокомментировал инцидент.

В то же время в администрации США заявили, что Вашингтон не причастен к этому инциденту.