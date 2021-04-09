У Херсоні з 10 квітня посилять карантин

Протягом цього періоду на території міста буде заборонено перебувати на територіях загального користування без захисної маски, проводити масові (розважальні, спортивні, соціальні, рекламні, культурні та інші) заходи. Винятком є офіційні спортивні заходи, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчі командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської міської ради.

У Херсоні з 10 (00:00) до 15 квітня посилили карантин для протидії коронавірусу .

До того ж з 10 до 15 квітня закривають непродовольчі ринки, ТРЦ та інші заклади розважальної діяльності, заклади культури, окрім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників.

Окрім цього, під забороною перебуватиме робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос, кафе та літніх майданчиків — за умови наповненості не більше 50%, режим роботи — до 20:00.

Серед інших видів діяльності у сфері торговельного і побутового обслуговування дозволяється лише надання фінансових та телекомунікаційних послуг.

Водночас у міськраді повідомили, що з 10 до 18 квітня дозволене навчання в дистанційній формі в установах позашкільної освіти.