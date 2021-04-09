В Херсоне с 10 апреля ужесточат карантин

В Херсоне с 10 (00:00) до 15 апреля ужесточили карантин для противодействия коронавирусу.
Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
В течение этого периода на территории города будет запрещено находиться на территориях общего пользования без защитной маски, проводить массовые (развлекательные, спортивные, социальные, рекламные, культурные и другие) мероприятия. Исключением являются официальные спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, и матчи командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей.
К тому же с 10 по 15 апреля закрывают непродовольственные рынки, ТРЦ и другие учреждения развлекательной деятельности, учреждения культуры, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров, историко-культурных заповедников.
Кроме этого, под запретом будет находиться работа учреждений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос, кафе и летних площадок — при условии наполненности не более 50%, режим работы — до 20:00.
Среди других видов деятельности в сфере торгового и бытового обслуживания разрешается только предоставление финансовых и телекоммуникационных услуг.
В то же время в горсовете сообщили, что с 10 по 18 апреля разрешено обучение в дистанционной форме в учреждениях внешкольного образования.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. 9 апреля Министерство здравоохранения седьмой раз с начала пандемии утвердило изменения в протокол лечения коронавируса.
- В Харькове также усилили карантин с 10 апреля. Работу общественного транспорта не будут ограничивать.
- В «красную» зону добавили Запорожскую и Хмельницкую области, а потом еще и Харьковскую. А в Ивано-Франковской области с 10 апреля карантин отменяют.
- В Украине тем временем увеличивается суточный прирост новых больных. Рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 больной, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341. Темпы вакцинации при этом низкие. С 24 февраля вакцинировали всего 334,5 тысячи человек.