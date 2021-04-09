В Херсоне с 10 апреля ужесточат карантин

В течение этого периода на территории города будет запрещено находиться на территориях общего пользования без защитной маски, проводить массовые (развлекательные, спортивные, социальные, рекламные, культурные и другие) мероприятия. Исключением являются официальные спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, и матчи командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

В Херсоне с 10 (00:00) до 15 апреля ужесточили карантин для противодействия коронавирусу .

К тому же с 10 по 15 апреля закрывают непродовольственные рынки, ТРЦ и другие учреждения развлекательной деятельности, учреждения культуры, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров, историко-культурных заповедников.

Кроме этого, под запретом будет находиться работа учреждений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос, кафе и летних площадок — при условии наполненности не более 50%, режим работы — до 20:00.

Среди других видов деятельности в сфере торгового и бытового обслуживания разрешается только предоставление финансовых и телекоммуникационных услуг.

В то же время в горсовете сообщили, что с 10 по 18 апреля разрешено обучение в дистанционной форме в учреждениях внешкольного образования.