Парламент Молдови створив спеціальну комісію для розслідування викрадення Чауса

Парламент Молдови створив спеціальну комісію для розслідування викрадення українського судді Миколи Чауса.
Про це пише Інтерфакс.
Ініціювали створення цієї комісії депутати-соціалісти на чолі з колишнім проросійським президентом Ігорем Додоном.
«Комісія задіє всі відповідальні органи влади держави, заслухає сторони і залучених осіб та представить парламенту в 60-денний термін звіт», — йдеться у рішенні.
До складу комісії увійшли 9 депутатів з різних фракцій. Водночас один із депутатів партії чинної президентки Майї Санду зазначив, що комісія має встановити не лише причини викрадення Чауса, а й з’ясувати, як він прибув у Молдову в 2016 році, перебуваючи в розшуку в Україні.
Ще один депутат Андріан Канду закликав подати у відставку очільника Служби інформації та безпеки Молдови.
«Якщо він не знав про викрадення, це серйозний професійний промах, а якщо знав — то це ще гірше, і щодо нього має бути розпочато кримінальне розслідування», — зазначив депутат.
- 3 квітня адвокати екссудді Дніпровського райсуду Києва Чауса повідомили про його викрадення. За їхніми словами, Чауса викрала в центрі столиці Молдови група озброєних людей і вивезла у невідомому напрямі.
- 5 квітня глава МВС Молдови заявив про затримання першого підозрюваного. За його словами, Чауса викрали іноземні громадяни, вони вже покинули країну, перейшовши молдовсько-український кордон. Листувалися організатори викрадення українською мовою.
- За місяць до цього, 3 березня, Верховний суд Молдови відмовився надати Чаусу політичний притулок. У САП після цього заявили, що тепер суд першої інстанції Молдови продовжить слухання справи про екстрадицію судді. В Україні судді загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.
- Нагадаємо, у серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса — слідство встановило, що суддя отримав хабар $150 тисяч готівкою, з яких $80 тисяч сховав у дволітровій банці. Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли — через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав зʼявлятися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Соломʼянський суд дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук у листопаді 2016 року, а за кілька місяців — 1 березня 2017 року — суддю затримали в Кишиневі.
- У липні 2019 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Молдова сприятиме екстрадиції Чауса, але відтоді екссуддя залишався за кордоном.