Парламент Молдовы создал специальную комиссию для расследования похищения Чауса

Парламент Молдовы создал специальную комиссию для расследования похищения украинского судьи Николая Чауса.
Об этом пишет Интерфакс.
Инициировали создание этой комиссии депутаты-социалисты во главе с бывшим пророссийским президентом Игорем Додоном.
«Комиссия задействует все ответственные органы власти государства, заслушает стороны и привлеченных лиц и представит парламенту в 60-дневный срок отчет», — говорится в решении.
В состав комиссии вошли 9 депутатов из разных фракций. В то же время один из депутатов партии действующей президента Майи Санду отметил, что комиссия должна установить не только причины похищения Чауса, но и выяснить, как он прибыл в Молдову в 2016 году, находясь в розыске в Украине.
Еще один депутат Андриан Канду призвал подать в отставку главу Службы информации и безопасности Молдовы.
«Если он не знал о похищении, это серьезный профессиональный промах, а если знал — это еще хуже, и в его отношении должно быть начато уголовное расследование», — отметил депутат.
- 3 апреля адвокаты экс-судьи Днепровского райсуда Киева Чауса сообщили о его похищении. По их словам, Чауса похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.
- 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя молдавско-украинскую границу. Переписывались организаторы похищения на украинском языке.
- За месяц до этого, 3 марта, Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что теперь суд первой инстанции Молдовы продолжит слушать дело об экстрадиции судьи. В Украине судье грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
- Напомним, в августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса — следствие установило, что судья получил взятку $150 тысяч наличными, из которых $80 тысяч спрятал в двухлитровой банке. Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли — из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский суд разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев — 1 марта 2017 года — судью задержали в Кишиневе.
- В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Молдова будет способствовать экстрадиции Чауса, но с тех пор экс-судья оставался за рубежом.