Парламент Молдовы создал специальную комиссию для расследования похищения Чауса

«Комиссия задействует все ответственные органы власти государства, заслушает стороны и привлеченных лиц и представит парламенту в 60-дневный срок отчет», — говорится в решении.

В состав комиссии вошли 9 депутатов из разных фракций. В то же время один из депутатов партии действующей президента Майи Санду отметил, что комиссия должна установить не только причины похищения Чауса, но и выяснить, как он прибыл в Молдову в 2016 году, находясь в розыске в Украине.

Еще один депутат Андриан Канду призвал подать в отставку главу Службы информации и безопасности Молдовы.

«Если он не знал о похищении, это серьезный профессиональный промах, а если знал — это еще хуже, и в его отношении должно быть начато уголовное расследование», — отметил депутат.