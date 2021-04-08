На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції. Загинув військовий

Бойовики відкривали вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру і стрілецької зброї неподалік населених пунктів Піски та Водяне.

Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.

На Донбасі з початку доби 8 квітня бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів загинув український військовий.

«Унаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника», — повідомили в ООС.

У районі Водяного бойовики також здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

У відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь.

У Миколаївській облдержадміністрації згодом повідомили, що загиблий військовий — 22-річний Денис Юшко. Він був родом з села Новобогданівка Миколаївської області.

Зазначимо, 7 квітня на засіданні Тристоронньої контактної групи сторони не змогли документально затвердити перемир’я на Донбасі через позицію Росії.