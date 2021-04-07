На засіданні ТКГ не змогли документально затвердити перемир’я на Донбасі через позицію Росії

На засіданні Тристоронньої контактної групи сторони не змогли документально затвердити перемир’я на Донбасі через те, що Росія захотіла внести в спільну заяву свої правки.
Про це пише пресслужба української делегації в ТКГ.
Там розповіли, що єдиним питанням, яке розглядали на засіданні, стало дотримання режиму припинення вогню.
«Спільної заяви, яку запропонував координатор Підгрупи з безпеки Глава СММ ОБСЄ Посол пан Х.Чевік і на користь прийняття якої висловилася українська сторона, не прийняли. Російська сторона зажадала внести додаткові корективи в текст підсумкової заяви, які, на нашу думку, мали задум показати її у більш вигідному для неї світлі», — зазначили у пресслужбі.
Водночас речник української делегації Олексій Арестович розповів, що засідання тривало 6 годин. Україна навіть була готова до певних компромісів щодо окремих правок з боку Росії, але спільну заяву узгодити так і не вдалося. Наступне засідання заплановане на 14 квітня.
- З кінця березня в соцмережах публікували численні відео з російською технікою, яка нібито рухається до кордонів України. 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння і сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- За даними української розвідки, Росія планує провокації, щоб викликати у відповідь вогонь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.
- Раніше українська делегація у ТКГ щодо Донбасу відмовилася продовжувати переговори в Мінську через «думку проросійського напряму та антиукраїнського характеру» в Білорусі. Про це заявив віцепремʼєр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник голови делегації Олексій Резніков.