На заседании ТКГ не смогли документально утвердить перемирие на Донбассе из-за позиции России

На заседании Трехсторонней контактной группы стороны не смогли документально утвердить перемирие на Донбассе из-за того, что Россия захотела внести в совместное заявление свои правки.
Об этом пишет пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Там рассказали, что единственным вопросом, который рассматривали на заседании, стало соблюдение режима прекращения огня.
«Совместного заявления по факту, которое предложил координатор Подгруппы по безопасности Глава СММ ОБСЕ Посол господин Х.Чевик и в пользу принятия которого высказалась украинская сторона, не приняли. Российская сторона потребовала внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления, которые, по нашему мнению, имели замысел показать его в более выгодном для нее свете», — отметили в пресс-службе.
В то же время представитель украинской делегации Алексей Арестович рассказал, что заседание длилось 6 часов. Украина даже была готова к определенным компромиссам по отдельным поправкам со стороны России, но совместное заявление согласовать так и не удалось. Следующее заседание запланировано на 14 апреля.
- С конца марта в соцсетях публиковали многочисленные видео с российской техникой, которая якобы движется к границам Украины. 30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- По данным украинской разведки, Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответный огонь украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.
- Ранее украинская делегация в ТКГ по Донбассу отказалась продолжать переговоры в Минске из-за «позиции пророссийского направления и антиукраинского характера» в Беларуси. Об этом заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель главы делегации Алексей Резников.