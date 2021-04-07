На заседании ТКГ не смогли документально утвердить перемирие на Донбассе из-за позиции России

На заседании Трехсторонней контактной группы стороны не смогли документально утвердить перемирие на Донбассе из-за того, что Россия захотела внести в совместное заявление свои правки.

Об этом пишет пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Там рассказали, что единственным вопросом, который рассматривали на заседании, стало соблюдение режима прекращения огня.

«Совместного заявления по факту, которое предложил координатор Подгруппы по безопасности Глава СММ ОБСЕ Посол господин Х.Чевик и в пользу принятия которого высказалась украинская сторона, не приняли. Российская сторона потребовала внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления, которые, по нашему мнению, имели замысел показать его в более выгодном для нее свете», — отметили в пресс-службе.

В то же время представитель украинской делегации Алексей Арестович рассказал, что заседание длилось 6 часов. Украина даже была готова к определенным компромиссам по отдельным поправкам со стороны России, но совместное заявление согласовать так и не удалось. Следующее заседание запланировано на 14 апреля.