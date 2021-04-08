На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции. Погиб военный

Боевики открывали огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На Донбассе с начала суток 8 апреля боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб украинский военный.

«В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника», — сообщили в ООС.

В районе Водяного боевики также совершили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

В Николаевской облгосадминистрации позже сообщили, что погибший военный — 22-летний Денис Юшко. Он был родом из села Новобогдановка Николаевской области.

Отметим, 7 апреля на заседании Трехсторонней контактной группы стороны не смогли документально утвердить перемирие на Донбассе из-за позиции России.