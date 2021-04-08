На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции. Погиб военный

На Донбассе с начала суток 8 апреля боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб украинский военный.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Боевики открывали огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное.
«В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника», — сообщили в ООС.
В районе Водяного боевики также совершили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.
В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.
В Николаевской облгосадминистрации позже сообщили, что погибший военный — 22-летний Денис Юшко. Он был родом из села Новобогдановка Николаевской области.
Отметим, 7 апреля на заседании Трехсторонней контактной группы стороны не смогли документально утвердить перемирие на Донбассе из-за позиции России.
- С начала 2021 года со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР» усилились обстрелы. Российские снайперы тоже активизировались. С конца марта в соцсетях публиковали многочисленные видео с российской техникой, которая якобы движется к границам Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- По данным украинской разведки, Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответный огонь украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.
- В Госдепе США заявили, что Штаты требуют объяснений от России по поводу наращивания войск на украинской границе, а Украина инициировала внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы из-за эскалации ситуации на Донбассе.