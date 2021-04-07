На Київщині чотири дні не робили щеплень проти COVID-19 через відсутність вакцин. Туди вже приїхала нова партія

У Київській області чотири дні поспіль, із 3 квітня, не зробили жодного щеплення проти коронавірусу. Причиною цього називають відсутність доз препарату, проте вже 7 квітня в область приїхала нова партія вакцин.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я та повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.
Востаннє вакцинацію у Київській області проводили у пʼятницю, 2 квітня, — тоді провели 270 щеплень. Відтоді нових щеплень не проводили.
Однак вже 7 квітня в ОДА повідомили про отримання додаткових 5 тисяч доз вакцини AstraZeneca/Covishield. Там пояснюють, що першу поставку вакцин у кількості 16 600 доз вже використали — щеплення ними отримали 16 599 жителів, а ще одну дозу довелось утилізувати.
«Завдяки отриманню додаткових доз кампанію з імунізації в області відновлять. Щеплення й далі проводитимуть мобільні бригади. Паралельно продовжать роботу й 48 стаціонарних пунктів щеплень», — уточнили в ОДА.
Обласна влада також зазначила, що додаткові дози отримали за наказом Міністерства охорони здоровʼя від 5 квітня. Тоді відомство перерозподілило вакцини між областями — так Київщина отримала додаткові дози препарату, які раніше були направлені у Харківський обласний аптечний склад.
- Президент Володимир Зеленський 4 квітня підписав указ, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки про Національний план вакцинації від коронавірусу. За сім днів РНБО та уряд мають його затвердити з урахуванням міжнародного досвіду. Зокрема, встановити мінімально необхідну щомісячну кількість щеплень, визначити джерела та строки постачання вакцин, а також відповідальних за реалізацію плану. Кінцева мета — охопити щепленням більшість дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року.
- Україна домовилась про постачання 22 млн доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 млн доз).
- 6 квітня Зеленський також повідомив про укладений контракт про закупівлю 10 мільйонів доз вакцини від Pfizer.