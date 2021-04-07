В Киевской области четыре дня не делали прививок против COVID-19 из-за отсутствия вакцин. Туда уже приехала новая партия

В Киевской области четыре дня подряд, с 3 апреля, не сделали ни одной прививки против коронавируса. Причиной этого называют отсутствие доз препарата, но уже 7 апреля в область приехала новая партия вакцин.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и сообщает пресс-служба Киевской областной госадминистрации.
Последний раз вакцинацию в Киевской области проводили в пятницу, 2 апреля, — тогда сделали 270 прививок. С тех пор новые прививки не проводили.
Однако уже 7 апреля в ОГА сообщили о получении дополнительных 5 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Covishield. Там объясняют, что первую поставку вакцин в количестве 16 600 доз уже использовали — прививки получили 16 599 жителей, а еще одну дозу пришлось утилизировать.
«Благодаря получению дополнительных доз кампанию по иммунизации в области восстановят. Прививки и дальше будут проводить мобильные бригады. Параллельно продолжат работу и 48 стационарных пунктов прививок», — уточнили в ОГА.
Областные власти также отметили, что дополнительные дозы получили по приказу Министерства здравоохранения от 5 апреля. Тогда ведомство перераспределило вакцины между областями — так Киевская область получила дополнительные дозы препарата, которые ранее были направлены в Харьковский областной аптечный склад.
- Президент Владимир Зеленский 4 апреля подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности о Национальном плане вакцинации от коронавируса. За семь дней СНБО и правительство должны его утвердить с учетом международного опыта. В частности, установить минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определить источники и сроки поставки вакцин, а также ответственных за реализацию плана. Конечная цель — охватить прививками большинство взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года.
- Украина договорилась о поставках 22 млн доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 млн доз).
- 6 апреля Зеленский также сообщил о заключении контракта о закупке 10 миллионов доз вакцин от Pfizer.