В Киевской области четыре дня не делали прививок против COVID-19 из-за отсутствия вакцин. Туда уже приехала новая партия

В Киевской области четыре дня подряд, с 3 апреля, не сделали ни одной прививки против коронавируса. Причиной этого называют отсутствие доз препарата, но уже 7 апреля в область приехала новая партия вакцин.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и сообщает пресс-служба Киевской областной госадминистрации.

Последний раз вакцинацию в Киевской области проводили в пятницу, 2 апреля, — тогда сделали 270 прививок. С тех пор новые прививки не проводили.

Однако уже 7 апреля в ОГА сообщили о получении дополнительных 5 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Covishield. Там объясняют, что первую поставку вакцин в количестве 16 600 доз уже использовали — прививки получили 16 599 жителей, а еще одну дозу пришлось утилизировать.