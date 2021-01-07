Зеленський рішуче засудив штурм Конгресу США. Світові лідери обурені цими подіями

Президент України Володимир Зеленський засудив штурм Капітолія в США, під час якого загинули четверо людей. Про це він написав у Twitter.
«Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство проти Конгресу США. Нас надихає стійкість найстарішого і найбільшого демократичного інституту в світі, який всього за кілька годин після цього жахливого нападу провів історичне засідання, яке підтвердило волю американського народу», — заявив Зеленський.
Зазначимо, що дійсно, за кілька годин після штурму Конгресу, він знову зібрався й підтвердив перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена. Відтепер у Трампа немає конституційних підстав, аби оскаржити в суді результати голосування.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель «обурена і засмучена» штурмом Капітолія й засуджує Трампа.
«Я глибоко шкодую, що президент Трамп від листопада і аж до вчорашнього дня так і не визнав поразки. Сумніви в результаті виборів сіялись свідомо, і в підсумку була створена атмосфера, за якої стали можливі події минулої ночі», — заявила вона на пресконференції.
Премʼєр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що штурм Капітолія гідний самого рішучого засудження, а генсек ООН Антоніу Гутерреш зізнався, що засмучений через ці події.
- 6 січня Конгрес зібрався, аби затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. Тоді Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що у нього вкрали вибори, але ще жодного разу не надав тому доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. В результаті інциденту загинуло четверо людей. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.