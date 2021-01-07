Зеленский решительно осудил штурм Конгресса США. Мировые лидеры возмущены этими событиями

Президент Украины Владимир Зеленский осудил штурм Капитолия в США, во время которого погибли четыре человека. Об этом он написал в Twitter.

«Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет устойчивость старейшего и крупнейшего демократического института в мире, который всего через несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, которое подтвердило волю американского народа», — заявил Зеленский.

Отметим, что действительно, через несколько часов после штурма Конгресса, он снова собрался и подтвердил победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Теперь у Трампа нет конституционных оснований, чтобы обжаловать в суде результаты голосования.

Канцлер Германии Ангела Меркель «возмущена и расстроена» штурмом Капитолия и осуждает Трампа.

«Я глубоко сожалею, что президент Трамп с ноября и вплоть до вчерашнего дня так и не признал поражение. Сомнения в исходе выборов сеялись сознательно, и в итоге была создана атмосфера, в которой стали возможны события минувшей ночи», — заявила она на пресс-конференции.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что штурм Капитолия достойный самого решительного осуждения, а генсек ООН Антониу Гутерриш признался, что расстроен из-за этих событиях.