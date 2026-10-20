Reuters: Спецпосланець Трампа Віткофф зустрінеться із Зеленським на переговорах у Норвегії, а потім поїде до Москви

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня вирушить до Норвегії на новий раунд переговорів про завершення війни в Україні. До зустрічі має долучитися президент Володимир Зеленський.

Про це Reuters розповіли три обізнані джерела.

Переговори мають пройти в Осло. У них, крім Зеленського і Віткоффа, очікують участі прем’єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, представників Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі, а також ЄС і НАТО.

Зять Трампа Джаред Кушнер, що теж мав бути присутнім, захворів і, ймовірно, долучиться онлайн.

Після переговорів у Норвегії Віткофф планує поїхати до Росії та зустрітися з Путіним. За словами джерел, там мають обговорити Україну, а також звільнення американця Стівена Габбарда, якого ув’язнили в Росії у 2022 році. Графік зустрічей поки попередній і ще може змінитися.

17 жовтня Зеленський говорив, що готовий зустрітися цього тижня з американськими представниками разом з українською переговорною командою.