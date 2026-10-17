Зустріч з представниками США, скасування санкцій проти Росії та проблеми зі Starlink. Головне із заяв Зеленського журналістам

Президент Володимир Зеленський вважає, що США продовжать знімати санкції з Росії. За його словами, угода про постачання російського дизелю на американський і світовий ринки — це перший крок.

«Бабель» зібрав головне з його розмови з журналістами.

Зеленський прокоментував рішення Трампа призупинити дію закону про санкції проти Росії. Він вважає, що таким чином не зупиниш Володимира Путіна. Український президент сподівається, що президент США Дональд Трамп і надалі буде допомагати зупинити війну.

Президент готовий зустрітися з американськими представниками — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером — разом з українського переговорною командою. Вчора в американської сторони не вийшло бути на саміті в Брюсселі. Можливо, за словами Зеленського, зустріч буде наступного тижня.

Європейські партнери України не підтримують домовленості Трампа з Росією про зняття санкцій з російського дизелю. Також вони не підтримують розмороження російських активів у Європі.

Starlink для військових в Україні досі працює з обмеженнями. Він вимикається після 161 км/год, тоді як у ЄС працює на швидкості понад 180 км/год. Міноборони намагається напряму звʼязатися з компанією SpaceX, однак наразі їм ніхто не відповідає.

За словами Зеленського, відносини України з Польщею покращилися. Він вважає, що країнам треба й надалі покращувати свої відносини, а будь-які проблеми вирішувати спокійніше. Президент також розповів про «дуже хорошу зустріч» вчора з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Президент попередив, що Росія готується збільшити кількість ударів по заходу України. Путін може розмістити балістику на території Білорусі, і це насамперед є загрозою для західних областей.

Що передувало

Ситуація між Україною та США загострилася після того, як 9 жовтня Дональд Трамп заявив, що домовився з Володимиром Путіним про поставки російського дизелю на американський і світовий ринки. Зеленський назвав ці домовленості «слабким рішенням сильних партнерів».

В інтервʼю журналісту Пірсу Моргану український президент говорив, що Україна відчуває зраду через втрату такого потужного партнера, як США. Він говорив, що радники Трампа помиляються, і хтось підштовхує його до неправильного боку.

Медіа писали, що Трамп також розлючений через удари України по російських НПЗ і може припинити обмін розвідданими. Крім цього, президент США говорив, що Україні треба провести вибори — змінити президента. Зеленський відповів, що готовий до виборів за умови, якщо Росія погодиться на 60-денне припинення вогню. Він стверджував, що вибори — це рішення народу України

17 жовтня Трамп призупинив дію закону покійного сенатора Ліндсі Грема про «пекельні санкції проти Росії». Закон надавав право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії.