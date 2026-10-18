Зеленський: Росіяни 76 разів атакували українську енергетику з моменту оголошеного Трампом енергетичного перемирʼя

За тиждень після оголошення енергетичного перемир’я Росія 76 разів атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор. Лише цієї ночі під ударом були підстанції на Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині та Одещині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Росіяни також атакували житлові будинки. Двоє людей загинуло, ще 12 поранені, серед них двоє дітей. Уранці російські війська вдарили по сільськогосподарському підприємству на Волині.

За минулий тиждень Росія випустила по Україні майже 2 700 ударних дронів, 1 700 авіабомб і 66 ракет, більшість — балістичні.

Що передувало

11 жовтня президент США Дональд Трамп анонсував енергетичне перемирʼя між Україною та Росією. 12 жовтня Axios написав, що Трамп мав на увазі припинення взаємних ударів по НПЗ. Того ж дня у FT написали, що США погрожують заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через її удари по російських НПЗ.

Україна погодилась і до 15 жовтня не атакувала російську нафтопереробку. Натомість РФ ще 12 жовтня атакувала шість енергооб’єктів України за день, а в ніч проти 14 жовтня росіяни вдарили по всіх трьох ТЕЦ у Києві.

При цьому в обох випадках Україна не отримала попереджень від партнерів про заплановані удари балістикою — зазвичай такі попередження Україна отримує від США. Водночас сам Дональд Трамп заперечував, що США припинили обмін розвідданими з Україною.

Крім того, уночі 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink. Засновник SpaceX Ілон Маск казав, що системи Starshield контролює уряд США, тому їх використання визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент. Білий дім назвав обмеження Starshield в Україні «технічною несправністю».

15 жовтня джерела «Бабеля» в Міноборони повідомили, що робота Starshield у русі вже відновилася і триває. При цьому Володимир Зеленський наступного дня зазначив, що робота мережі відновилася ще не повністю. Окремо він зазначив, що через обмеження по швидкості Україна втратила здатність збивати реактивні «Шахеди».

Axios 17 жовтня писав, що обмежити швидкість Starlink для України запропонував Ілон Маск, а Дональд Трамп погодився.