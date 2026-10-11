Удар по Прилуках, дозвіл США на продаж дизелю РФ та енергетичний мир. Головне за тиждень

Цього тижня Росія вдарила ракетою по Прилуках, унаслідок чого загинули 22 людини. США дозволили тимчасово експортувати російський дизель, а президент США Дональд Трамп оголосив енергетичне перемир’я між Україною та Росією.

«Бабель» зібрав головні події тижня, аби ви були в курсі подій.

Удар по Прилуках на Чернігівщині

У ніч проти 7 жовтня російська ракета Х-101 влучила в п’ятиповерхівку в Прилуках на Чернігівщині. Внаслідок удару загинули 22 людини, серед них п’ятеро дітей. Ще 54 людини постраждали, зокрема семеро дітей. Під час робіт ДСНС врятувати 15 людей, серед них одну дитину.

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США і російський дизель

Президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що Росія погодилася постачати дизельне пальне на американський і світові ринки, щоб знизити ціни. Після цього Міністерство фінансів США видало тимчасову ліцензію на експорт російського дизелю, послабивши санкції. За даними джерел Axios, рішення Трампа пов’язане з тим, що Україна не припинила атакувати російські нафтопереробні заводи.

Енергетичне перемирʼя

Уже 11 жовтня Трамп анонсував енергетичне перемир’я між Україною та Росією, яке «набуває чинності негайно». За його словами, обидві сторони погодилися. Водночас Володимир Зеленський у коментарі Axios сказав, що перемир’я стало для нього новиною. Незабаром Росія вдарила по ТЕЦ у Харкові.

Європарламент схвалив програму на €115 млн

Європарламент схвалив програму AGILE з бюджетом €115 мільйонів. Вона допоможе малому й середньому бізнесу, зокрема оборонним стартапам, швидше розробляти, тестувати й виводити на ринок нові технології. Українські розробники зможуть скористатися можливостями програми без вступних внесків. Програма має запрацювати на початку 2027 року.

Атака на дата-центр «Яндексу» в Росії

Внаслідок атаки українських безпілотників 8 жовтня загорівся дата-центр російської компанії «Яндекс» у місті Сасово Рязанської області. Компанія підтвердила, що об’єкт серйозно пошкоджений і повністю припинив роботу. Частина інфраструктури вийшла з ладу, а деякі онлайн-сервіси могли бути недоступними.

У Чорногорії затримали керівників мережі РФ «Рибар»

У Чорногорії 9 жовтня затримали Михайла і Валерію Звінчуків — керівника та креативну директорку російської пропагандистської мережі «Рибар». Разом із ними затримали ще трьох імовірних спільників. Згодом стало відомо, що з країни вислали подружжя Звінчуків і спільників. Рішення видворити їх ухвалили з міркувань національної та внутрішньої безпеки.

У Австрії затримали журналістів «Української правди»

У Відні затримали журналіста-розслідувача «Української правди» Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка, коли вони виконували редакційне завдання, пов’язане з пошуком колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка.

Австрійська прокуратура пояснила, що журналістів затримали через підозру в шпигунстві, але вона не підтвердилася. Згодом Ткача і Бондаренка відпустили. Ткач розповів, що під час затримання правоохоронці вибили вікна в автомобілі, погрожували зброєю і нічого не пояснювали. Оператор дістав травми обличчя.