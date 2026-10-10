Axios: Трамп дозволив РФ постачати дизпальне, бо Україна продовжила бити по російських НПЗ

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Президент США Дональд Трамп дозволив Кремлю поставки російського дизельного пального на американський і світовий ринки через те, що Володимир Зеленський відмовився припинити удари по НПЗ у Росії.

Про це Axios розповів з посиланням на джерела.

Джерела повідомили, що цими ударами Зеленський «підриває гарні стосунки, які вибудував із Трампом протягом останніх шести місяців». Як стверджує джерело, Трамп хоче, щоб Україна в односторонньому порядку припинила атаки на російські нафтопереробні заводи, оскільки вони сприяють підвищенню цін на дизель.

Водночас Трамп не вважає, що атаки на НПЗ у РФ рівноцінні російським ударам по українській енергетиці.

Axios вказує на те, що напередодні спецпосланець Трампа Стів Віткофф розповів українській переговорній групі в Маямі, що Трамп вирішив «рухатися далі» після того, як Україна проігнорувала його прохання про удари по НПЗ. Саме тому президент США ухвалив рішення скасувати санкції на експорт російського дизельного пального.

Ще одне українське джерело стверджує, що американські посланці під час розмови погрожували тим, що Трамп може припинити передавати Україні розвідувальні дані. Також, за даними джерела, американська сторона вважає, що Путін готовий до переговорів про завершення війни, попри атаки по Україні.