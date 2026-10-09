Австрійська прокуратура пояснила, чому затримали журналіста УП Михайла Ткача

Журналіста «Української правди» Михайла Ткача затримали в Австрії через підозру в шпигунстві, однак вона не підтвердилась.

Про це повідомила віденська прокуратура, передає австрійська газета Kleine Zeitung.

В МВС країни додали, що Ткача вже відпустили, але оператора УП досі утримують. Також під вартою перебувають ще двоє українців за підозрою у шпигунстві — їх затримали на початку тижня, але імена не розкривають.

Що передувало

Увечері 8 жовтня редакція УП заявила, що їхнього журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка незаконно затримали у Відні, коли вони виконували редакційне завдання, повʼязане з пошуком колишнього генпрокурора Руслана Кравченка.

Вже 9 жовтня Ткача відпустили. Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва заявила, що Михайла Ткача утримували у Відні понад 12 годин і відпустили близько четвертої ранку, але станом на 11:00 звʼязку з ним не було.

За словами Мусаєвої, оператор Бондаренко під час затримання дістав поранень, вночі його допитували.