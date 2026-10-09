Журналіста УП Михайла Ткача відпустили після затримання у Відні, але звʼязку з ним досі немає (доповнено)

Керівника відділу розслідувань «Української правди» Михайла Ткача, якого 8 жовтня затримали в Австрії, уже відпустили.

Про це журналістам повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Він зазначив, що українські дипломати та консули посольства України в Австрії зі вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами. Обставини затримання журналіста зʼясовують.

Разом із Ткачем затримали оператора Ярослава Бондаренка — консули зараз зʼясовують, чи його теж відпустили.

«МЗС, ДКС [Департамент консульської служби], посольство тримають ситуацію на контролі та підтримують постійний діалог з австрійським МЗС», — додав Тихий.

Доповнено об 11:50. Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва заявила, що Михайла Ткача утримували у Відні понад 12 годин і відпустили близько четвертої ранку 9 жовтня, але зв’язку з ним досі немає.

Мусаєва нагадала, що журналіста й раніше затримували під час виконання редакційних завдань у різних країнах, але тоді його звільняли протягом півтори-двох годин.

Крім того, за словами Мусаєвої, колега Ткача — оператор Бондаренко — під час затримання отримав поранення і був у лікарні. Лише вночі поліція розпочала його допит.

Наразі редакції УП невідомий процесуальний статус обох журналістів. За словами головної редакторки, звинувачення, які їм висували, «не схожі ні на що, з чим редакція мала справу раніше, і викликають серйозні запитання».

«Тривалість затримання, характер висунутих нашим колегам обвинувачень, поранення Ярослава та відсутність прямого звʼязку з Михайлом викликають у нас велике занепокоєння», — зазначила Мусаєва.