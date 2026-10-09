Із Чорногорії висилають засновника пропагандистської мережі «Рибар», його дружину та їхніх спільників

Із Чорногорії висилають подружжя Михайла і Валерії Звінчуків — керівника і креативну директорку російської пропагандистської мережі «Рибар» — і ще трьох громадян РФ, яких затримали раніше.

Про це повідомила поліція Чорногорії, передає Vijesti.

Із країни також вишлють росіян Сергія Білоуса, Павла Лекаторчука та Кіру Дорошенко. У поліції пояснили, що сьогодні їх затримали в межах операції, спрямованої на запобігання, виявлення та нейтралізацію незаконної діяльності на території країни.

Рішення видворити їх ухвалили з міркувань національної та внутрішньої безпеки. Також Михайла Звінчука визнали лідером і учасником російської політико-гібридної мережі «Рибар». Йому також заборонили вʼїзд і транзит через територію ЄС. Причина — діяльність, що підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Під час обшуків вдалося вилучити складне цифрове обладнання, дрон, камеру, GoPro та кілька телефонів.

Раніше цього дня стало відомо, що затримали цих пʼятьох громадян. Тоді джерела повідомили Vijesti, що чорногорські спецслужби заздалегідь знали про приїзд представників мережі та кілька днів стежили за ними. Вони стверджували, що подружжя Звінчуків та їхні спільники приїхали в країну зняти документальний матеріал на тему узгодження візової політики Чорногорії зі стандартами ЄС.