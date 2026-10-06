Європарламент схвалив програму AGILE на €115 млн для оборонних стартапів, до якої залучать Україну

Європарламент 6 жовтня схвалив створення нової програми оборонних інновацій AGILE із бюджетом €115 мільйонів. Вона має допомогти малому й середньому бізнесу, зокрема стартапам і компаніям, що масштабуються, швидше розробляти, тестувати й виводити на ринок нові оборонні технології.

За програму проголосували 536 євродепутатів під час пленарного засідання Європарламенту в Страсбурзі, передає кореспондентка «Бабеля».

У липні «Бабель» із посиланням на власні джерела в Європарламенті писав, що Україну інтегрують у цю програму. За словами співрозмовника, Київ не сплачуватиме вхідних внесків, а українські розробники зможуть скористатися можливостями AGILE. Крім того, кореспондентка «Бабеля» ознайомилася з текстом законопроєкту.

У межах програми також створять спеціальний механізм RAZOM. Завдяки йому будь-яка зброя чи технологія, яку профінансують у межах AGILE і сертифікує Єврокомісія, одразу стане доступною для ЗСУ. Закупівлі зможуть фінансувати коштом кредиту ЄС на €60 мільярдів.

Тепер програму ще має формально схвалити Рада ЄС. Після цього регламент пройде юридичну перевірку і набуде чинності. AGILE має запрацювати з початку 2027 року.