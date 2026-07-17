Джерела «Бабеля» в Європарламенті: ЄС створить нову інвестиційну програму для оборонних стартапів на €115 млн та інтегрує в неї Україну

15 липня Рада ЄС і Європарламент домовилися створити нову інвестиційну програму оборонних інновацій (AGILE) на €115 мільйонів. Її головна мета — швидко виводити й масштабувати нові розробки з лабораторій на поле бою. Програма має запрацювати з початку 2027 року.

У Єврокомісії пояснили, що Європейському Союзу потрібен механізм, який відповідатиме темпу сучасної війни: «Війна Росії проти України показала, що успіх на полі бою тепер залежить від коротких інноваційних циклів; здатності розробляти, тестувати, впроваджувати нові технології та економічно ефективні рішення за тижні або місяці, а не роки. AGILE розроблена для стартапів і новаторів, які рухаються з високою швидкістю».

До програми залучать Україну — на основі Угоди про асоціацію з ЄС. Київ не сплачуватиме жодних вхідних внесків. Про це «Бабелю» розповіло джерело в Європарламенті, яке знає деталі перемовин Ради ЄС, Єврокомісії та Європарламенту. Крім того, кореспондентка «Бабеля» ознайомилася з текстом законопроєкту.

У межах програми також створять спеціальний механізм RAZOM. Завдяки йому будь-яка зброя чи технологія, яку профінансують у межах AGILE і сертифікує Єврокомісія, одразу стане доступною для ЗСУ. Закупівлі для ЗСУ фінансуватимуть коштом кредиту ЄС на €60 мільярдів.

Що передбачає AGILE:

Програма орієнтована на малий і середній бізнес, зокрема на стартапи та компанії, які масштабуються.

Пріоритетні напрями: штучний інтелект, дрони, робототехніка, квантові технології та кібербезпека.

ЄС може покривати до 100% прийнятних витрат на проєкти.

Єврокомісія ухвалюватиме гранти за чотири місяці замість року.

Розробники отримають доступ до випробувальних полігонів, сертифікації та ресурсів великих оборонних замовників.

Готові технології потраплятимуть до Сил оборони впродовж 1—3 років.

Попередню угоду ще мають формально схвалити Рада ЄС та Європарламент. Після цього регламент пройде юридичну перевірку і набуде чинності. Програма має запрацювати з початку 2027 року.