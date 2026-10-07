Угорщина розблокувала відкриття ще двох кластерів для вступу України в ЄС — джерела «Бабеля»

Угорщина погодилася розблокувати подальший рух України в переговорах про вступ до ЄС. Ідеться про відкриття кластерів 2 «Внутрішній ринок» та 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання».

Про це кореспондентці «Бабелю» повідомило джерело в ЄС, обізнане з перебігом переговорів.

За словами співрозмовника, представники країн ЄС погодили результати скринінгу України за цими двома кластерами. Це означає, що Київ може перейти до наступного етапу процедури їх відкриття.

Тепер ЄС має погодити переговорні позиції щодо кластерів. Очікується, що це може відбутися в понеділок, 12 жовтня, на засіданні постійних представників країн ЄС.

І вже після цього, 13 жовтня, може пройти міжурядова конференція Україна — ЄС, на якій формально можуть відкрити кластери 2 і 3.

Джерело в ЄС неформально підтвердило, що процес наразі відбувається за запланованим сценарієм. Водночас дата 13 жовтня поки залишається можливою, а не остаточно затвердженою.

Оновлено о 15:30. Голова МЗС України Андрій Сибіга підтвердив, що Угорщина дала «зелене світло» переговорним позиціям щодо двох кластерів.