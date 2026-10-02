FT: Колишньому прем’єру Угорщини Віктору Орбану загрожують кримінальні звинувачення — усе через затримання інкасаторів Ощадбанку

Колишньому премʼєру Угорщини можуть вперше висунути звинувачення — усе через інцидент з інкасаторами Ощадбанку, яких Угорщина затримала в березні.

Про це пише Financial Times.

Цього тижня колишній прокурор Пал Фюрхт, який на той момент керував цією справою, написав у Facebook, що Орбан «особисто доручив спецслужбам затримати українських кур’єрів із готівкою». За словами Фюрхта, після того як він доповів керівництву про результати розслідування, його покарали, а згодом щодо нього розпочали внутрішню перевірку.

Генеральна прокуратура заперечила, що були спроби змусити Фюрхта замовкнути.

Версію колишнього прокурора підтверджує червневий звіт прокуратури, який отримала FT. У ньому цитують керівника антитерористичної поліції TEK Яноша Хайду, який заявив, що «всі знали: арешти здійснили за рішенням людини, яку не можна було втягнути у справу», — тобто Орбана, зазначено у звіті.

Хайду усунули від керівництва TEK, тепер він відповідає за безпеку «Фідес». Йому висунули кілька звинувачень у незаконному затриманні та жорстокому поводженні з працівниками українського банку. Хайду заперечує правопорушення.

«Це перша справа, яка може призвести до офіційного обвинувачення Орбана, оскільки розслідування вже наближається до завершення, тоді як інші корупційні справи, пов’язані з ним, перебувають на значно раннішій стадії», — сказав Лорант Хорват, адвокат, який захищає українських громадян, а також Фюрхта.

Відомо, що 5 березня, у день затримання українських інкасаторів, Орбан відвідав штаб-квартиру TEK у Будапешті. За його словами, там відбулася зустріч щодо «підвищеної терористичної загрози» на тлі американсько-ізраїльських ударів по Ірану. На фотографіях і відео, які Орбан опублікував у Facebook, видно, що на зустрічі були присутні деякі люди, які брали участь у рейді на український конвой.

Після цього Орбан вирушив на бізнес-форум, а Хайду поїхав на заправку на кільцевій автомагістралі навколо Будапешту, де TEK вже чекала на українців.

Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

Уночі 6 березня Ощадбанк повідомив, що сімох його інкасаторів і дві інкасаторські машини затримали в Угорщині. Автомобілі прямували регулярним маршрутом між Україною та Австрією. Угорщина заявила, що затримала українських інкасаторів за підозрою у відмиванні грошей. Тодішній голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, сказав, що «постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії».

В Ощадбанку у відповідь пояснили, що з початку повномасштабного вторгнення всі перевезення валюти та банківських металів відбуваються тільки наземним шляхом. Такі рейси інкасаторські машини Ощадбанку виконують щотижня і мають ліцензію на міжнародні перевезення від Держслужби з безпеки на транспорті.

Увечері 6 березня всіх сімох інкасаторів депортували, вони повернулись в Україну. У МЗС розповіли, що чоловіків 28 годин тримали в кайданках і перевозили із завʼязаними очима. Одному з них стало зле, він знепритомнів. The Guardian з посиланням на джерела в українських правоохоронних органах писало, що угорські агенти антитерористичної поліції зробили примусову інʼєкцію одному з інкасаторів Ощадбанку. На думку України, це був релаксант, призначений робити людину більш балакучою на допитах.

10 березня уряд Угорщини ухвалив спеціальну постанову після затримання $40 мільйонів і €35 мільйонів готівкою та дев’яти кілограмових золотих зливків Ощадбанку. Національна податкова і митна служба країни збиралась зберігати їх, поки не завершиться слідство.

8 квітня Національна податкова та митна адміністрація Угорщини повідомила про нові «докази» у справі Ощадбанку й опублікувала відео з українськими інкасаторами. Угорщина заявляла, що на відео колишній генерал-майор СБУ підроблює документи в туалеті АЗС, а інші інкасатори обговорюють «корупційні гроші». В Ощадбанку звинувачення заперечили, а на самому відео видно, що фразу «Видно, що ви робите», субтитри переклали як «видно корупційні гроші».

Після виборів і зміни уряду країни 6 травня Угорщина повернула гроші Ощадбанку. Вже 18 травня в Угорщині скасували попередні рішення про депортацію та трирічну заборону на вʼїзд до Шенгенської зони для сімох працівників Ощадбанку, яких незаконно затримали в березні.