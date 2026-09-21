Операція «Карфаген»: водій Кропиви вийшов із СІЗО під заставу 3 млн грн

За версією слідства, Куций стежив за безпекою Кропиви під час поїздок, використовував незареєстровані номери для авто та отримував від людей, пов’язаних із кол-центрами, гроші, які передавав Кропиві. Також слідство вважає, що Куций допомагав Кропиві спілкуватися з іншими учасниками схеми та брав участь у відмиванні коштів.

Відтепер водій Кропиви Сергій Куций повинен носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, а також не спілкуватися з іншими фігурантами справи — зокрема з Кропивою та його співмешканкою Єлизаветою Івахненко.

Справа «Карфаген»

4 вересня НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген», яка повʼязана зі схемою «кришування» мережі шахрайських кол-центрів за гроші. Отримані кошти фігуранти вкладали у нерухомість та інше майно на понад 20 мільйонів гривень, ще понад 10 мільйонів гривень могли зберігати на рахунках близьких.

За версією слідства, очолював схему Сергій Кропива — на записах він «Канцлер». 6 вересня ВАКС відправив його під варту з альтернативою застави 120 мільйонів гривень. Також під варту відправили його спільницю Єлизавету Івахненко, яка фігурує в справі як «Муза».

На записах, опублікованих НАБУ, фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко. Він відкидав усі звинувачення.

Проте прокурор САП під час судового засідання заявив, що Сергій Кропива був довіреною людиною Кравченка — організовував ремонт у його будинку, допомагав оформити візу до США дружині Кравченка та організовував святкування дня народження генпрокурора в Мадриді. 15 вересня президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.