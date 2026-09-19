Служба зовнішньої розвідки викрила схему легалізації та вербування іноземних найманців — росіяни планують залучити до війни в Україні щонайменше 27 громадян Ємену.

Про це повідомила пресслужба СЗРУ.

За даними СЗРУ, у липні 2026 року начальник пункту відбору на військову службу за контрактом у Ханти-Мансійську лейтенант Первушин попросив прикордонну службу легалізувати громадян Ємену на території РФ. Після цього влада хотіла укласти з цими єменцями контракти на військову службу.

Їх легалізовують згідно з указом Путіна № 821 про тимчасовий порядок надання громадянства РФ та оформлення посвідки на проживання. Проте фактично спочатку іноземців за спрощеною процедурою легалізовують у РФ, а потім — оформлюють на службу.

Серед підтверджених українською розвідкою громадян Ємену, яких хочуть завербувати на війну, є чоловіки, народжені у 2006 та 2007 роках.