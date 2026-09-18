Офіс генпрокурора ліквідував посаду, яку обіймав фігурант «Карфагену» Сергій Кропива

Речниця Офісу генпрокурора пояснила, що на Кропиву вже подали скаргу до прокурорської комісії. Тепер ця комісія має вирішити, як його покарати за порушення — серед можливих варіантів є й повне звільнення з посади.

Цей наказ ухвалив виконувач обовʼязків генерального прокурора Антон Ковальський. Також в Офісі генпрокурора реорганізували сам департамент.

Справа «Карфаген»

4 вересня НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген», яка повʼязана зі схемою «кришування» мережі шахрайських кол-центрів за гроші. Отримані кошти фігуранти вкладали у нерухомість та інше майно на понад 20 мільйонів гривень, ще понад 10 мільйонів гривень могли зберігати на рахунках близьких.

За версією слідства, очолював схему Сергій Кропива — на записах він «Канцлер». 6 вересня ВАКС відправив його під варту з альтернативою застави 120 мільйонів гривень. Також під варту відправили його спільницю — Єлизавету Івахненко, яка фігурує в справі як «Муза».

На записах, опублікованих НАБУ, фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко. Він відкидав усі звинувачення.

Проте прокурор САП під час судового засідання заявив, що Сергій Кропива був довіреною людиною Руслана Кравченка — організовував ремонт у його будинку, допомагав оформити візу до США дружині Кравченка та організовував святкування дня народження генпрокурора в Мадриді.

15 вересня президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.