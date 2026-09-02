Іран вдруге за тиждень запустив ракети по обʼєктах США на Близькому Сході. Американці вдарили у відповідь

США та Іран вдруге за тиждень обмінялися ударами: Тегеран атакував американські об’єкти на Близькому Сході, після чого Вашингтон завдав ударів по іранських військових об’єктах.

Про це пише Reuters.

Центральне командування США заявило, що їхні війська завдали ударів по позиціях ППО Корпусу вартових ісламської революції, радіолокаційних системах, об’єктах ВМС, потужностей для встановлення мін та вузлах зв’язку. В Ірані стверджують, що вони завдали удару по обʼєктах США в Йорданії та Іраку, медіа також пишуть про атаку на Бахрейн. Двоє американських чиновників повідомили журналістам, що, за попередніми оцінками, жертв внаслідок цих атак не було.

Збройні сили Йорданії заявили, що системи протиповітряної оборони збили 13 балістичних ракет, які увійшли в повітряний простір: 10 з них перехопили, а три впали у віддалених районах.

В Ірані також стверджують, що США атакували прибережний район поблизу Ормузької протоки — загинули п’ятеро людей і ще 50 були поранені під час весілля. Американські посадовці наразі не коментували цей випадок. За словами двох джерел Reuters, обізнаних із ситуацією, це могло статися через те, що США використали застарілі дані для наведення.

31 серпня США та Іран вперше цього тижня обмінялися ударами. Після цього світові ціни на нафту зросли на понад 2% — вартість Brent перевищила $90 за барель.

Що з Ормузькою протокою

Ормузька протока — ключовий шлях для світового експорту нафти — залишалася закритою з початку війни між США та Іраном наприкінці лютого. Це спровокувало різке зростання світових цін на нафту.

Протоку відкрили 18 червня, коли сторони домовилися припинити бойові дії на 60 днів. США тоді зняли морську блокаду іранських портів. Однак після цього з початку липня сторони знову почали обмінюватися ударами, і Іран заявив, що Ормузька протока знову закрита.

13 липня Дональд Трамп оголосив, що США стягуватимуть 20% від вартості вантажів, які проходитимуть через Ормузьку протоку, і відновлюють блокаду іранських суден та їхніх клієнтів.

Тепер Іран регулярно атакує судна, які намагаються пройти через протоку без його дозволу. США у відповідь на ці атаки завдають ударів по іранській військовій інфраструктурі.

На початку серпня голова Вищої ради національної безпеки Ірану Мохаммад Багер Золгадр оприлюднив перелік вимог, які США мають виконати для того, аби Тегеран знову відкрив Ормузьку протоку. Зокрема, Іран вимагає вивести військових, припинити війну і зняти морську блокаду. Також Іран хоче, аби США відшкодували збитки, завдані під час війни, та розблокували заморожені іранські активи.

17 серпня арабське медіа Al Arabiya написало, що Іран та США домовились продовжити перемирʼя. А 20 серпня Дональд Трамп оголосив про початок «найнищівнішої економічної операції» проти Ірану та його союзників.